أبوظبي تضيف قطر إلى "القائمة الخضراء": القادمون من هناك لن يخضعوا للحجر الصحي

أضافت أبوظبي دول قطر، السعودية، عمان والكويت إلى "القائمة الخضراء" التي تشمل الدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة، من دون الحاجة لإتخاذ إجراءات الحجر الصحي.

وبذلك، فإنّ المسافرين القادمين من هذه الدول سيتمكنون من دخول الإمارة من دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي الإحترازي.ويجري تحديث هذه القائمة كل أسبوعين، في وقتٍ شطبت العديد من الدول منها مثل أستراليا، اليونان، ماليزيا وسنغافورة.وحالياً، تضمّ القائمة الخضراء دولاً مثل بروناي، منغوليا، نيوزيلندا وهونغ كونغ، وذلك وفقاً لموقع "visitabudhabi" الإلكتروني.