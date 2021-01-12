البابا يأمل في زيارة العراق: ثقافة الإقصاء ازدادت في زمن الوباء

لليوم الثاني على التوالي والإعلام الايطالي والمراسلون الأجانب يفردون مساحات واسعة لمضمون المقابلة الحصرية مساء الأحد مع قداسة البابا فرنسيس مع القناة الخامسة التي عرفت أعلى نسبة مشاهدين منذ تأسيسها في بداية الثمانينيات.وأوضح المدير السابق للعلاقات الدولية في المجلة الأسبوعية "Esspresso" جاني بيريللي في حديث إلى "الوكالة الوطنية للاعلام" أن ما لفته "تطرق البابا فرنسيس إلى ثقافة الإقصاء"، مشيرا إلى أنها "ازدادت حدة خلال الأزمة الناتجة من الوباء وذلك إزاء المهاجرين والمسنين وهم الأكثر ضعفا وفقرا".وذكر بيريللي بما تناوله الحبر الأعظم في ختام المقابلة فقال: "أجاب قداسة البابا فرنسيس عن عيشه شخصيا فترة الوباء والإجراءات المفروضة خلالها، فقال إنه شعر بنفسه حبيسا، وذكر بإلغاء بعض الزيارات التي كان يجب أن يقوم بها، معربا عن أمله في زيارة العراق. وأشار الى أنه يكرس وقتا أكثر للصلاة، وإلى الأهمية التي شكلتها بالنسبة إليه بعض اللحظات خلال الأزمة، مثل الصلاة في ساحة القديس بطرس في 27 آذار الماضي، ووصف هذه اللحظة بتعبير عن المحبة للبشر جميعا يكشف طرقا جديدة لمساعدة الآخر. ثم تأمل قداسته بالإيمان بالرب مؤكدا أن الإيمان هو عطية من الله لا يستطيع أحد شراءه".وكانت جريدة "لا ريبوبليكا" تطرقت صباح اليوم لما جاء في حديث البابا مع القناة الخامسة، مركزة على ما قاله عن "الخروج من الأزمة عبر الوحدة والأخوة والقرب وإنهاء الإقصاء والتصرفات الأنانية". ولفتت الى أنه توقف "عند الأوضاع المأسوية للأطفال ما بين المعاناة من الجوع وعدم التمكن من التوجه إلى المدارس والحروب في مناطق عدة من العالم"، وأنه قال: "في حال خروجنا من الأزمة الحالية من دون أن نرى مثل هذه الأمور فسيكون خروجنا هذا هزيمة إضافية وستكون الأمور أسوأ".وركزت جريدة "التمبو" على موضوع التلقيح ضد فيروس كورونا فنقلت عنه أنه أعرب عن قناعته بأنه "من الأخلاقي أن يتلقى الجميع اللقاح، وذلك لأن الأمر لا يتعلق بصحة الفرد وحياته بل بحياة الآخرين".أما موقع "فاتيكان نيوز" فركز على كلام البابا فرنسيس حول "زمن التفكير في الـ "نحن" وإلغاء الـ "أنا" لبعض الوقت"، قائلا: "إما أن ننجو معا وإما ألا ينجو أحد". وأشارت الى انتقاده "ثقافة اللامبالاة القاتلة والمدمرة لأنها تبعدنا عن الآخرين"، وأنه أكد أن "القيادات سواء السياسية أو في الكنيسة لا يحق لها في لحظة الأزمة هذه استخدام "أنا" بل "نحن" والبحث عن الوحدة أمام الأزمة".