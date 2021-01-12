وكالة الأدوية الأوروبية تلقت طلب ترخيص للقاح أسترازينيكا/أكسفورد

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم أنها تلقت طلب ترخيص للقاح أسترازينيكا/أكسفورد ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أنها قد تتخذ قرارا بشأنه في 29 كانون الثاني الحالي ، بحسب ما افادت "وكالة فرانس برس".وأفادت الوكالة التي تتخذ مقرا لها في أمستردام، في بيان أنها "تلقت طلبا للسماح بشروط بتوزيع اللقاح ضد كوفيد-19 الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في السوق".