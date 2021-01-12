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عربي-دولي
أميركا تعلّي السقف... ما علاقة إيران بالقاعدة؟
Lebanon 24
12-01-2021
|
19:30
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علن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فرض عقوبات على اثنين من قادة تنظيم "القاعدة" المتمركزين في إيران وثلاثة من قادة كتائب التنظيم الكردية.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب على خمسة أشخاص ربطتهم بإيران ووصفت كلا منهم بأنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص.
وبحسب البيان الذي نشر على موقع الوزراة، فإن العقوبات استهدفت أباتاي محمد وهو مغربي الجنسية ومقيم في إيران، وأحمد إسماعيل فؤاد رسول وهو عراقي الجنسية ومقيم في إيران، وسلطان يوسف حسن وهو سعودي الجنسية ويتنقل بين أفغانستان وإيران.
كما استهدفت العقوبات فؤاد أحمد نوري علي وهو عراقي الجنسية ومقيم في إيران، بالإضافة إلى شريف نعمت حمه رحيم حماه وهو أيضا عراقي مقيم في إيران.
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