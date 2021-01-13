عربي-دولي

"حزام ذهبي إيراني" يمر بلبنان للسيطرة على الشرق الأوسط.. هذا ما كشفه رضائي

Lebanon 24
13-01-2021 | 10:30
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دعا أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني ومرشح الرئاسة للعام الحالي، الجنرال محسن رضائي، إلى "بناء مشروع إيراني جديد وصفه بـ "الحزام الذهبي الإيراني"، في منطقة الشرق الأوسط.

 

ورد رضائي، في لقاء مع وكالة "فارس"، على تصريحات الرئيس حسن روحاني، التي دعا فيها إلى إجراء استفتاء شعبي حول القضايا المصيرية التي تؤثر على حياة المواطنين مباشرة، كالملف النووي وتطبيع العلاقات مع أمريكا، قائلا: "نحن لا نحتاج إلى إجراء استفتاء شعبي، بل إلى مشروع الحزام الذهبي، للسيطرة الكاملة على منطقة الشرق الأوسط، والتأثير على القوى العالمية".

 

وأضاف رضائي: "وأعتقد أن إيران يجب أن تصبح الدولة الأولى اقتصادياً وعلمياً وتكنولوجياً في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2025".

 

وعن رؤيته في برنامجه الانتخابي الرئاسي في ما يتعلق بسياسة إيران في منطقة الشرق الأوسط، قال رضائي: "في رؤيتنا الاستراتيجية التي وضعناها ضمن تحليلنا وبرنامجنا الانتخابي مشروع الحزام الذهبي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. سيمتد هذا الحزام من أفغانستان إلى إيران، مرورا بالعراق وسوريا، حتى مياه البحر الأبيض المتوسط في لبنان".

وأوضح: "من الملاحظ أن معظم الأحداث خلال الـ 20 عاماً الماضية حدثت في هذا الحزام، وفي الوقت نفسه أوضحت أنه إذا كانت هناك قوة إقليمية تسيطر على هذا الحزام فسيكون بإمكانها الإشراف وإدارة شؤون المنطقة بأكملها". وذكر أنه "على الرغم من أننا لسنا دولة ذات قوة دولية، ولكن يمكننا التأثير على القوى الدولية من خلال الانتشار في هذا الحزام".

 

وانتقد المرشح للانتخابات الرئاسية في إيران الرؤساء السابقين بسبب عدم اهتمامهم بهذا المشروع، وقال: "لم نر أي رئيس إيراني لاحظ هذا، ولم يفهموا حجم وطبيعة ما حدث في هذه المنطقة، ولم يسيروا في هذا الاتجاه".

 

وترشح محسن رضائي في الانتخابات الرئاسية عام 2009، وخسر أمام الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبدأت الأوساط الإيرانية تتحدث عن ترشيحه للانتخابات التي ستُجرى في 18 تشرين الثاني 2021.

 

المصدر: سبوتنيك
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