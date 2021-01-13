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الكويت.. رئيس الوزراء يقدّم كتاب استقالة حكومته لأمير البلاد

Lebanon 24
13-01-2021 | 10:46
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تقدّم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بكتاب استقالة حكومته إلى أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
 
وذكرت الوكالة أنّ أمير البلاد الشيخ نواف الصباح استقبل اليوم الأربعاء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع الأخير لأمير البلاد كتاب استقالة الحكومة.
 
 


وكان الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، قد قال الثلاثاء، إنّ الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الحكومة، ووضعوها تحت تصرفه.
 
وصرّح المزرم في تغريدة على "تويتر"، أنّ رئيس الوزراء استقبل "في قصر السيف (الثلاثاء) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وأصحاب المعالي الوزراء، حيث رفعوا لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرف سموه".

 وأوردت وكالة الأنباء الكويتية، أنّ ذلك جاء "في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة، في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية".
 
وكان أمير الكويت أصدر في الثامن من كانون الأول الماضي، قراراً أميريا ًبإعادة تعيين الشيخ صباح خالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

وكان الشيخ صباح خالد الصباح قد تقدم باستقالة الحكومة قبل ذلك يومين، في أعقاب إجراء انتخابات برلمانية.
المصدر: وكالات
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