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عربي-دولي
تحطّم طائرة عسكرية سودانية قرب الحدود مع أثيوبيا
Lebanon 24
13-01-2021
|
13:30
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أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، عن تحطّم طائرة عسكرية سودانية بولاية القضارف المتاخمة للحدود الأثيوبية شرقي البلاد، فيما نجا طاقم الطائرة.
ونقل موقع "سودان تريبيون" عن مصادر عسكرية، أنّ الطائرة من طراز "أباتشي"، كانت تحمل أسلحة وذخائر مشيرة إلى أنّ الحادث وقع في مطار "ود زائد" بمحلية الشواك بولاية القضارف، ممّا أدى إلى احتراق الطائرة بالكامل فيما نجا طاقمها.
وتقع منطقة الشواك على بعد 25 كلم من القضارف شرقي السوداني، حيث تدور مواجهات عسكرية متقطعة بين الجيش السوداني ومجموعات مسلّحة وقوات أثيوبية.
وأعاد الجيش السوداني في 9 تشرين الثاني 2020، انتشاره وتمركزه في المناطق التابعة للفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، وقال لاحقاً إنّه استرد هذه الأراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يفلحونها تحت حماية مجموعات مسلحية إثيوبية منذ العام 1995.
وكان الجيش السوداني انسحب من هذه المناطق في العام 1995.
ووصل رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وكبار قادة الجيش، الأربعاء، إلى الشريط الحدودي لتفقد الخطوط الأمامية.
وقالت مصادر عسكرية لـ"سودان تربيون"، في وقت سابق، بأنّ التوقعات تشير إلى نذر مواجهات عسكرية بعد مناورات برية للجيشين السوداني والإثيوبي قرب الحدود فضلاً عن تنفيذ الطيران الحربي الإثيوبي طلعات جوية الأولى من نوعها في المناطق الحدودية بإقليم الأمهرا المجاور لمنطقة القلابات السودانية.
المصدر: وكالات
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