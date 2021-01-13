عربي-دولي

فيروس كورونا.. يقترب من 92 مليون إصابة ومليوني وفاة

Lebanon 24
13-01-2021 | 15:41
A-
A+
Doc-P-783950-637461493220987063.jpg
Doc-P-783950-637461493220987063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم إلى 91,691,962 إصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19، من بينهم 1,964,571 حالة وفاة.


ومن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم، ثمة 22,848,706 إصابة في الولايات المتحدة وحدها، التي شهدت تسجيل رقم قياسي بالوفيات جراء الفيروس في يوم واحد (الثلاثاء) بلغت 4,327، من إجمالي 215,805 إصابة خلال 24 ساعة.

يأتي هذا رغم أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل بإجراءات تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا وحصولها على كميات ضخمة من لقاحي فايزر-بيونتيك وموديرنا، وهما اللقاحان اللذان تمت إجازتهما بشكل طارئ في محاولة لوقف تفشي الوباء.
ومن الإصابات إجمالي الوفيات في العالم، بلغ عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة 380,821 حالة وفاة.

وتحتل الولايات المتحدة الصدارة في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس الذي تم رصده في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر 2019.

وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث الإصابات بواقع 10,495,147 إصابة، من بينها حالة وفاة 151,529، في حين جاءت البرازيل ثالثة بواقع 8,195,637، توفي منهم 204,690 شخصا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:00 | 2021-01-13
20:30 | 2021-01-13
20:00 | 2021-01-13
19:30 | 2021-01-13
19:00 | 2021-01-13
19:00 | 2021-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website