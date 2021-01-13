18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
فيروس كورونا.. يقترب من 92 مليون إصابة ومليوني وفاة
Lebanon 24
13-01-2021
|
15:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم إلى 91,691,962 إصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19، من بينهم 1,964,571 حالة وفاة.
ومن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم، ثمة 22,848,706 إصابة في الولايات المتحدة وحدها، التي شهدت تسجيل رقم قياسي بالوفيات جراء الفيروس في يوم واحد (الثلاثاء) بلغت 4,327، من إجمالي 215,805 إصابة خلال 24 ساعة.
يأتي هذا رغم أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل بإجراءات تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا وحصولها على كميات ضخمة من لقاحي فايزر-بيونتيك وموديرنا، وهما اللقاحان اللذان تمت إجازتهما بشكل طارئ في محاولة لوقف تفشي الوباء.
ومن الإصابات إجمالي الوفيات في العالم، بلغ عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة 380,821 حالة وفاة.
وتحتل الولايات المتحدة الصدارة في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس الذي تم رصده في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر 2019.
وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث الإصابات بواقع 10,495,147 إصابة، من بينها حالة وفاة 151,529، في حين جاءت البرازيل ثالثة بواقع 8,195,637، توفي منهم 204,690 شخصا.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
نائب في حال حرجة
Lebanon 24
نائب في حال حرجة
05:27 | 2021-01-13
13/01/2021 05:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
23 قتيلا بغارات إسرائيلية على مواقع للحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" شرقي سوريا فجرا
Lebanon 24
23 قتيلا بغارات إسرائيلية على مواقع للحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" شرقي سوريا فجرا
10:00 | 2021-01-13
13/01/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت تتمة فيديو بعبدا.. تسريب جديد لم يُكشف عن كلام عون!
Lebanon 24
مفاجآت تتمة فيديو بعبدا.. تسريب جديد لم يُكشف عن كلام عون!
06:40 | 2021-01-13
13/01/2021 06:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:22 | 2021-01-13
13/01/2021 09:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات للطيران المدني خلال الإقفال.. هذه هي شروط الدخول إلى لبنان
Lebanon 24
إجراءات للطيران المدني خلال الإقفال.. هذه هي شروط الدخول إلى لبنان
21:19 | 2021-01-12
12/01/2021 09:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
21:00 | 2021-01-13
خبير إسرائيلي يرصد أبرز القضايا الخلافية مع إدارة بايدن
20:30 | 2021-01-13
من بينها لبنان...السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى 12 دولة
20:00 | 2021-01-13
كورونا يعيد إغلاق العالم.. طوارئ وحظر تجول وسباق تطعيم
19:30 | 2021-01-13
بومبيو: سأتنحى عن منصبي بعد أسبوع
19:00 | 2021-01-13
الصحة العالمية: الدخول إلى السنة الثانية من جائحة كورونا قد يكون أصعب مما واجهناه
19:00 | 2021-01-13
"سيناريوهات الفوضى" المتوقّعة يوم تنصيب بايدن.. هل يتكرّر مشهد 6 كانون الثاني؟!
فيديو
شركة "Lenovo" تكشف عن تحفتها التقنية.. 3 أجهزة بواحد! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Lenovo" تكشف عن تحفتها التقنية.. 3 أجهزة بواحد! (فيديو)
15:00 | 2021-01-13
13/01/2021 21:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
Lebanon 24
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
21:00 | 2021-01-12
13/01/2021 21:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل ينجو من موت محقّق أسفل المترو!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل ينجو من موت محقّق أسفل المترو!
18:00 | 2021-01-12
13/01/2021 21:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact