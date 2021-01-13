فيروس كورونا.. يقترب من 92 مليون إصابة ومليوني وفاة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم إلى 91,691,962 إصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19، من بينهم 1,964,571 حالة وفاة.ومن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم، ثمة 22,848,706 إصابة في الولايات المتحدة وحدها، التي شهدت تسجيل رقم قياسي بالوفيات جراء الفيروس في يوم واحد (الثلاثاء) بلغت 4,327، من إجمالي 215,805 إصابة خلال 24 ساعة.يأتي هذا رغم أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل بإجراءات تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا وحصولها على كميات ضخمة من لقاحي فايزر-بيونتيك وموديرنا، وهما اللقاحان اللذان تمت إجازتهما بشكل طارئ في محاولة لوقف تفشي الوباء.