عربي-دولي

"إسرائيل ضربت سوريا بناء على معلومات أميركية".. مسؤول كبير يكشف تفاصيل مدوية

Lebanon 24
14-01-2021 | 06:38
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أكد مسؤول استخباراتي أميركي رفيع المستوى لوكالة "أسوشيتد برس" بأن الجولة الأخيرة (أمس) من الغارات الإسرائيلية على شرق سوريا نفذت بناء على بيانات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن المسؤول المطلع على تفاصيل الهجوم، كشفه أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بحث القصف الذي طال أمس محافظة دير الزور مع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يوسي كوهين، خلال لقاء بينهما في مطعم "كافيه ميلانو" بواشنطن الاثنين الماضي.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "القصف استهدف سلسلة مستودعات استخدمت لتخزين أسلحة إيرانية ومكونات مخصصة لدعم برنامج طهران النووي".

وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات المسؤول تمثل حالة نادرة للتعاون العلني بين إسرائيل والولايات المتحدة في اختيار أهداف لعملياتهما في سوريا.

وحسب بيانات "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، ومقره في بريطانيا، أودى القصف الإسرائيلي المكثف الذي طال مواقع في محيط مدينة دير الزور وباديتي البوكمال والميادين (بشرق سوريا) بأرواح 23 مقاتلا على الأقل من القوات الموالية لحكومة دمشق، بينهم سبعة سوريين، بالإضافة إلى 28 مصابا على الأقل.
 
عشاء بومبيو وكوهين 
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أنّ كوهين، اجتمع مساء الإثنين ببومبيو، في العاصمة الأميركية واشنطن بشكلٍ "سرّي".
 
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "ynet" العبري، فقد كشف كوهين لبومبيو خلال عشاء سري جمعهما الاثنين في العاصمة الأميركية واشنطن، عن علاقات إيران بتنظيم "القاعدة"، من أجل وضع عراقيل أمام الإدارة الاميركية الجديدة والرئيس المنتخب جو بايدن، لمنع العودة للمفاوضات مع إيران.
 
المصدر: روسيا اليوم
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