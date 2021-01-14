عربي-دولي

دمشق تدين "العدوان" الإسرائيلي على دير الزور: ليتحمل مجلس الأمن مسؤولياته

Lebanon 24
14-01-2021 | 09:34
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أعربت دمشق عن إدانتها "العدوان الإسرائيلي على مدينة دير الزور، فجر الأربعاء، وجددت مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار تلك الاعتداءات.

وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالة موجهة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إنّ "العدوان الإسرائيلي الغاشم" يأتي تزامناً مع ممارسات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي وصفتها بـ"الإرهابية والإجرامية والقمعية بحق الشعب السوري في الحسكة ودير الزور والرقة" والمدعومة من الإدارة الأميركية وقوات التحالف الدولي.

وأضافت الخارجية أنّ ثمة "تناغماً واضحاً ومكشوفا لتنفيذ المشاريع الأميركية وبعض الدول العميلة لها بما فيها إسرائيل الكيان المارق غير المكترث بميثاق الأمم المتحدة أو قرارات الشرعية الدولية".

ولفتت الوزارة إلى أنّ تلك الاعتداءات الإسرائيلية تتماهى أيضاً "مع الجرائم التي اقترفتها مؤخراً المجموعات الإرهابية المسلحة في أكثر من منطقة في سوريا والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين السوريين".

واعتبرت دمشق أنّ "تواتر وتزامن الاعتداءات الإسرائيلية مع الهجمات الإرهابية يبرهن مرة أخرى وبما لا يدع مجالا للشك على وجود اتفاق وتنسيق بين كل الأطراف المعادية لسورية والتي يحتل بعضها أجزاء من أرضها وينتهك سيادتها وسلامتها الإقليمية واستقرارها السياسي وعلى تبادل الأدوار بهدف تنفيذ أجندتهم المشتركة الرامية لدعم واستمرار الإرهاب التكفيري والاقتصادي ولتحقيق بعض المشاريع الانفصالية في المنطقة".
 
وقالت الوزارة إنّ سوريا تؤكد "تصميمها وبمساعدة الدول الصديقة وحلفائها على استعادة كل ذرة تراب من أراضي الجمهورية العربية السورية وعلى تحريرها من رجس الإرهاب وإعادة إعمار ما دمره الإرهابيون وداعموهم".

وأضافت أنّ "الشعب السوري سيبقى مصراً اليوم وأكثر من أي يوم مضى على التمسك بحتمية انتصاره على الإرهاب واستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967".
 
وختمت الوزارة رسالتها بمطالبة مجلس الأمن بتحمل "مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وعلى اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية وأن يلزم إسرائيل باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري".
 
وكان الجيش السوري أعلن، الأربعاء، أنّ القوات الإسرائيلية شنت عدواناً على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال شرق سوريا، مشيراً إلى أنّه يجري تدقيق نتائج العدوان.
 
قال مصدر عسكري لوسائل الإعلام السورية الرسمية: "في تمام الساعة 01:10 من فجر اليوم (الأربعاء) قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حاليا تدقيق نتائج العدوان".
 
 
 
المصدر: وكالات
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