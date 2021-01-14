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قطر تفرج عن جميع البحارة البحرينيين المحتجزين لديها من بينهم سامي الحداد

Lebanon 24
14-01-2021 | 12:00
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أفرجت السلطات القطرية عن جميع البحارة البحرينيين المحتجزين، وعلى رأسهم بطل كمال الأجسام سامي الحداد، وحبيب عباس، ومحمد الدوسري، بالإضافة إلى جميع البحارة الآسيويين المقيمين في مملكة البحرين.

 

وقالت صحيفة "الوطن" البحرينية، إن "البحرين استعادت اليوم الخميس، جميع أبنائها والمقيمين الآسيويين البحارة المحتجزين في قطر ومن بينهم البطل سامي الحداد"، مؤكدا أن "البحارة الآن في سلطنة عمان وسيعودون إلى أرض الوطن ظهر غد الجمعة".

 

وكانت اللجنة الأولمبية البحرينية طالبت، يوم الثلاثاء الماضي، بالإفراج عن بطل كمال أجسام محتجز لدى قطر. وناشدت اللجنة البحرينية، نظيرتها الدولية، التدخل لدى السلطات القطرية لضمان الإفراج عن بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد.

 

وأفادت وسائل إعلام بحرينية بأن قطر أوقفت بطل كمال أجسام بحريني خلال رحلة صيد بحرية. واستنكرت وزارة الخارجية البحرينية الأحد الماضي توقيف خفر السواحل القطري للحداد، أثناء رحلة صيد بحري، مطالبة الدوحة بالإفراج عنه، إلا أنه لم يصدر تعليق من الجانب القطري عن الواقعة.

المصدر: سبوتنيك
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