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إلغاء مراسم جنازة الوزير المصري الأسبق صفوت الشريف

Lebanon 24
14-01-2021 | 12:30
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اكتفت أسرة وزير الإعلام المصري الأسبق، صفوت الشريف، بالصلاة على الجثمان ودفنه في المقابر بمصر الجديدة وإلغاء مراسم الجنازة في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة في ظلّ تفشي وباء "كورونا".
 
وأكدت مصادر مقربة من أسرة الراحل صفوت الشريف، أنّ الدفن سيتم تأجيله من صلاة الظهر لما بعد العصر، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية. 

وكان إيهاب صفوت الشريف، قد أكّد في وقت سابق، أنه سيجرى تشييع جثمان والده ظهر اليوم الخميس، من أحد مساجد القاهرة، وكشف إيهاب صفوت الشريف، تفاصيل الساعات الأخيرة لوفاة والده حيث قال "إن والده توفي متأثرا بإصابته بسرطان الدم".

وأشار إيهاب الشريف، إلى أنّ والده كان يعاني من سرطان الدم منذ 6 سنوات، وقبل عدة أيام عاودته آلام المرض، فجرى نقله إلى مستشفى "وادي النيل" السبت الماضي، لتلقي العلاج والمتابعة المستمرة من جانب الطاقم الطبي، موضحاً أنه توفى مساء الأربعاء، نافيا ما تردد بشأن إصابته بفيروس "كورونا".

وكان صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، والرئيس الأسبق لمجلس الشورى، توفي في وقت متأخر من مساء الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض. 
المصدر: روسيا اليوم
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