بايدن يلغي آخر مرسوم رئاسي لترامب.. ويصدم الإمارات بقرار جديد

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات.

ويعد قرار بايدن تراجعا عن خطوة اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب، لإنهاء الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات في آخر يوم من رئاسته.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض، "أرى أنه من الضروري والملائم في ضوء مصالح أمننا القومي أن نحافظ في هذا الوقت على المعاملة الجمركية المطبقة على واردات مادة الألمنيوم من الإمارات العربية المتحدة".

US President Joe Biden will maintain tariffs on aluminium imports from the United Arab Emirates, reversing a move to end the levies issued by Donald Trump on his last day as president – White House pic.twitter.com/xN0a9KhEoh — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 2, 2021