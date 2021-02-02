عربي-دولي

بايدن يلغي آخر مرسوم رئاسي لترامب.. ويصدم الإمارات بقرار جديد

Lebanon 24
02-02-2021 | 10:30
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قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات.
ويعد قرار بايدن تراجعا عن خطوة اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب، لإنهاء الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات في آخر يوم من رئاسته.
وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض، "أرى أنه من الضروري والملائم في ضوء مصالح أمننا القومي أن نحافظ في هذا الوقت على المعاملة الجمركية المطبقة على واردات مادة الألمنيوم من الإمارات العربية المتحدة".
 
 
وكان من المقرر أن يدخل الإعفاء الجمركي على واردات الألمنيوم من الإمارات حيز التنفيذ غدا الأربعاء، وفقا لرويترز.

وقال ترامب في 20 كانون الثاني المنصرم، إنه سيعفي الإمارات من رسوم جمركية بنسبة 10٪ مفروضة على معظم واردات الألمنيوم.

وأضاف الرئيس المنتهية ولايته - وقتها، أن "البلدين توصلا إلى اتفاق حصص من شأنه تقييد واردات الألمنيوم"، مشيرا إلى أن "الاتفاق تم التوصل إليه في ضوء العلاقة الأمنية المهمة بين البلدين".

كانت إدارة  بايدن، جمدت بشكل موقت، مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تراجع صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب، نهاية الشهر الماضي.

وشملت عمليات المراجعة بيع ذخائر دقيقة التوجيه إلى الرياض بالإضافة إلى مقاتلات من طراز "إف- 35" إلى أبو ظبي، وهي صفقة وافقت عليها واشنطن كجزء من اتفاقيات إبراهام، التي أقامت الإمارات بموجبها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
المصدر: سبوتنيك
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