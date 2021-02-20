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ظريف: إسرائيل توسع موقع ديمونة النووي وزعماء الغرب صامتون

Lebanon 24
20-02-2021 | 22:30
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قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إسرائيل بصدد توسعة موقع ديمونة للأبحاث النووية الواقع بصحراء النقب.

وكتب ظريف في تغريدة أن "إسرائيل بصدد توسعة ديمونة، مصنع القنابل النووية الوحيد في المنطقة".

وأرسل ظريف في تغريدته إشعارات لحسابات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وطلب منهم التعليق على الموضوع.

وأضاف مخاطبا هؤلاء الزعماء: "هل تشعرون بقلق عميق؟ هل أنتم قلقون قليلا؟ تريدون التعليق؟ هذا ما ظننته!"، في إشارة إلى صمت القادة تجاه توسعة إسرائيل مركزها النووي.
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