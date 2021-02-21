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مرسوم فاتيكاني.. العاملون لدى الكرسي الرسولي مجبرون على إجراء لقاح "كورونا"

Lebanon 24
21-02-2021 | 10:30
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أصدر قداسة البابا فرنسيس مرسوما يلزم العاملين في الفاتيكان، من إداريين، رجال دين، ومستشارين، إجراء لقاح كورونا.

وينص المرسوم الذي وقعه الى البابا، رئيس المفوضية الصحية الكاردينال جوزيبي برتيلو، على إمكان خفض الرتبة الوظيفية وإنهاء عقد العمل، في حال رفض إجراء اللقاح.

ومع مرور عام، على ظهور وباء كورونا، احتفلت إيطاليا وتحديدا كودونيو التي تقع شمالا، ب "اليوم العالمي للعاملين الصحيين"، حيث وجه الحبر الاعظم رسالة الى العاملين في القطاع وسائر سكان إيطاليا، ألقاها رئيس الاكاديمية الحبرية للحياة المطران فينشنسو باليا، ذكر فيها ب"تضحيات الكادر الطبي والتمريضي وبطولاته ورسالتهم الانسانية".

ولفت الى أن "هؤلاء الناس عرضوا حياتهم للخطر لا بل فقدوها في بعض الاحيان من أجل انقاذ حياة الاخرين، ما يجب أن يؤجج لدينا مشاعر الامتنان والتأمل"، مشددا على أن "المجتمع بكامله وأمام هذه التضحيات يتحفز للشهادة ولمحبة القريب والاهتمام بالاخرين وبخاصة الضعفاء".
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