طموحها أن تصبح أمينة عامة للأمم المتحدة.. شابّة تسعى لمنافسة غوتيريش

أعربت مواطنة كندية تبلغ من العمر 34 عاماً عن رغبتها بأن تصبح أمينة عامة لمنظمة الأمم المتحدة في كانون الثاني 2022.ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإن المواطنة أرورا أكانكشا أرسلت رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سفراء الدول الأعضاء في المنظمة، أعلنت فيها عن رغبتها بتولي المنصب البارز.وقالت أكانكشا في رسالتها: "نحن لا نحترم أهدافنا ووعودنا، ونفشل إزاء من يجب علينا أن نخدمهم. نحن هنا لحل الأزمات الإنسانية لا لإدامتها".وأشارت "فرانس برس" إلى أنّ أكانكشا موظفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومقره نيويورك، وهي مولودة في الهند عام 31 تموز 1986 لعائلة فرت من باكستان بعد التقسيم عام 1947.وفي ظلّ طموحها بتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، فإنّ أكانكشا تعتزم مواجهة رئيس الوزراء البرتغالي السابق والأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (71 عاماً) الذي أعلن بداية كانون الثاني ترشحه لولاية ثانية لفترة 2022-2026.وتلقى غوتيريش منذ اعلانه رغبته في اعادة الترشح، دعماً واضحاً من المملكة المتحدة وألمانيا والصين.ورداً على سؤال حول ضغوط محتملة تُمارَس لثني الكندية عن الإبقاء على ترشيحها، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك هذا الأسبوع إن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لم يطلب من أرورا أكانكشا الاستقالة".بدوره، أكد المتحدث باسم فولكان بوزكير، بريندن فارما، الجمعة أنه "لا يمكن للأفراد أن يصبحوا مرشحين إلا عندما يتم إبلاغ أسمائهم إلى الدول الأعضاء من جانب رئيسي الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي".ووفقاً للأمم المتحدة، فإنه حتى الآن، ليس هناك أي مرشح رسمي آخر سوى غوتيريش.