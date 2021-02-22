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عودة الكهرباء إلى تكساس.. وقيمة فواتيرها تصل إلى 5000 دولار في 5 أيام!

Lebanon 24
22-02-2021 | 09:41
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أعلنت شركة "Entergy" المزودة للطاقة في ولاية تكساس الأميركية أن وحدتها أعادة الكهرباء لجميع العملاء المتضررين من موجة البرد القاسية التي اجتاحت المنطقة الأسبوع الماضي.

وقالت الشركة في بيان لها الأحد: "اعتبارا من صباح يوم السبت، أعادت شركة Entergy Texas الكهرباء لجميع العملاء المتضررين من عواصف هذا الأسبوع".

وأضاف البيان: "عمل حوالي 1000 طاقم على استعادة الطاقة هذا الأسبوع، بعد أن ضربت موجة البرد القارس، مع العديد من العواصف الجليدية والثلجية، جنوب شرق تكساس".

وتابع: "إذا كان العملاء لا يزالون بدون كهرباء، فيجب عليهم التحقق من وجود تلف في المعدات الكهربائية المتصلة بمنزلهم. وفي حالة تلف عداد الكهرباء أو الأسلاك، يجب عليهم الاتصال بفني كهربائي لإجراء الإصلاحات، وإذا بدت معداتهم الكهربائية غير تالفة واستمر الانقطاع فيجب عليهم الاتصال بنا".
 
وأمس، أعلن حاكم تكساس، غريغ أبوت، أن نحو 30 ألف شخص من سكان الولاية ما زالوا دون كهرباء. 
وقال أبوت، في مؤتمر صحفي مساء الأحد، إن 30 ألف شخص في تكساس يعانون من قطع الكهرباء عن بيوتهم حاليا وستتم إعادة الطاقة الكهربائية لأولئك الناس في وقت لاحق من الأحد أو غدا الاثنين.

وذكر حاكم الولايات أن لجنة المرافق العامة في تكساس ستأمر شركات الكهرباء بوقف إرسال الفواتير للمستهلكين، في الوقت الذي أعرب فيه سكان محليون عن غضبهم من وصولها إلى 5000 دولار لفترة 5 أيام فقط بسبب الارتفاع الحاد للطلب على الطاقة الكهربائية.


واستعاد آلاف من سكان تكساس، مياه الشرب والكهرباء تدريجيا، إثر موجة صقيع قطبي غير مسبوقة، شلت لأيام الولاية الأميركيى المعتادة على موجات الحر أكثر من الثلوج، وأسفرت عن سقوط نحو 60 قتيلا.

يذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وافق أمس الأحد، على إعلان تكساس منطقة "كارثة كبرى"، ويفتح هذا الإجراء الباب للتمويل الفيدرالي للأفراد في تكساس، وتوفير الإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وتقديم القروض منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها.
المصدر: وكالات
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