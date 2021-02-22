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عربي-دولي
بينهم لبنانية شهيرة.. احتراق وغرق يخت يمتلكه "أثرياء" كبار
Lebanon 24
22-02-2021
|
10:30
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أعلنت السلطات الماليزية، عن غرق اليخت "فوسيا" الذي تناقل ملكيته العديد من الأثرياء، من بينهم رجل الأعمال الفرنسي برنارد تابي، قبالة سواحل البلاد، بعد أيام قليلة من اندلاع حريق فيه.
وأكد خفر السواحل الماليزي غرق "فوسيا" صباح الجمعة، بالقرب من جزيرة لانكاوي السياحية غداة حريق دمره.
وقال خفر السواحل الماليزي إن اليخت "فوسيا"، وهو شراعي يبلغ طوله حوالي 75 مترا، كان قد غرق الجمعة، بالقرب من جزيرة لانكاوي السياحية، غداة حريق دمره.
من جانبه، قال محمد زواوي عبد الله، وهو مسؤول في خفر السواحل: "نعتقد أنه غرق الجمعة، حوالي الخامسة أو السادسة صباحا"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الوكيل المسؤول عن اليخت.
وتابع موضحا: "تمكنا من السيطرة على الحريق، لكنه تسبب بأضرار في هيكل اليخت قد تكون سببت غرقه"، لافتا إلى أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق".
هذا وتمكن فريق الطوارئ من إنقاذ افراد الطاقم السبعة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم بناء اليخت في مدينة تولون الفرنسية، لحساب الملاح، آلان كولاس، خلال العام 1976، ومن ثم ملكه برنارد تابي، وزير اشتراكي سابق كانت بداياته متواضعة وأسس امبراطورية رياضية وإعلامية، لكنه واجه فيما بعد سلسلة من المشاكل القانونية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، إذ أنه بعد إفلاسه، اشترت اليخت اللبنانية، منى أيوب، في العام 1997، مقابل 36.5 مليون فرنك (أي ما يعادل نحو 7.5 مليون يورو بالسعر الحالي)، بحسب وسائل إعلام.
المصدر:
روسيا اليوم
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