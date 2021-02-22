ما هي أقوى جيوش العالم اليوم؟

نشر موقع "ناشيونال إنترست" (National Interest) تقريراً عن أقوى 5 جيوش على ظهر البسيطة بحسب تصنيف "غلوبال فاير باور" (Global Firepower) الأميركي للعام 2021، المتخصص في تقييم القوة العسكرية للدول، وذلك على النحو الآتي:أميركااحتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى في مؤشر الجيوش الأقوى في العالم العام الحالي متفوقة بذلك على أقرب منافس لها بهامش ضئيل لكنه ثابت، وذلك بفضل ميزانيتها الدفاعية الهائلة والبنية التحتية الواسعة التي تتمتع بها، والعدد الهائل من الجنود والقوى العاملة ضمن قطاعات أخرى. وتتصدر أميركا العالم في مجال القوة الجوية إذ تتفوق من حيث الكم والنوع على أقرب منافس لها في معظم إن لم يكن في جميع فئات الطائرات، كما أنها تمتلك أكثر حاملات الطائرات نشاطا في العالم.روسياويرى موقع إنترست أن روسيا قد تعافت من الركود العسكري الذي عانته بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، فقد أطلقت عددًا كبيرًا من مشروعات التطوير العسكري بعيدة المدى لتنشيط قوتها الجوية والبحرية ونفض غبار الزمن عنها.ويمكن لمس ثمار ذلك الجهد بسهولة العام الجاري، فهناك جيل جديد من الغواصات الروسية الإستراتيجية وغواصات صواريخ كروز التي ضّيقت الفجوة النوعية مع نظيراتها في الولايات المتحدة.الصينرغم تأخرها الملحوظ عن منافستيها روسيا وأميركا، فإن الصين تواصل الاستثمار على نحو كبير وطويل الأمد في شتى المجالات العسكرية.وتمتلك الصين ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم وأكبر عدد من الناس المهيّئين للخدمة العسكرية، ويظهر الجيش الصيني القدرة على تحقيق نمو هائل في مدة زمنية قصيرة نسبيًا.الهنديعدّ الجيش الهندي رابع أقوى جيش في العالم، ومع أن ميزانية الهند الدفاعية صغيرة نسبيًا مقارنة بالقوى العالمية الثلاث الكبرى ورغم افتقارها إلى الإنتاج العسكري، فإن قوتها العسكرية تنبع من العدد الهائل من القوى العاملة وكذلك العدد الهائل من القوى المهيئة للخدمة العسكرية.اليابانحلّت اليابان محل فرنسا في تصنيف "غلوبال فاير باور" للجيوش الأقوى في العالم لأول مرة عام 2020، مستفيدة من ثروتها وميزانيتها الضخمة للدفاع والبنية التحتية الرائعة التي يتمتع بها جيشها.ومع أنها تحافظ على قوة جوية قوية ووجود نشط في فئات بحرية معينة مثل المدمرات والغواصات، فإن افتقار اليابان النسبي إلى القوات البرية يؤثر سلبا في تصنيفها العالمي في مجال القوة العسكرية.