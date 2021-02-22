عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين روس

Lebanon 24
22-02-2021 | 17:30
A-
A+
Doc-P-796324-637496101855601505.jpg
Doc-P-796324-637496101855601505.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، على فرض عقوبات على 4 مسؤولين روس بارزين على خلفية "قمع" المعارض أليكسي نافالني وأنصاره، كما قال ديبلوماسيون.

ولم يعط الديبلوماسيون أي تفاصيل عن أسماء المسؤولين الذين سيستهدفون بـ"تجميد أصولهم وحظر السفر".
مواضيع ذات صلة
لافروف: روسيا مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات جديدة
lebanon 24
22/02/2021 20:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: موسكو مستعدة لقطع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض عقوبات تهدد اقتصاد روسيا
lebanon 24
22/02/2021 20:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات ضد روسيا لمدة 6 أشهر
lebanon 24
22/02/2021 20:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعلن عن عقوبات بحق أربعة مسؤولين روس على خلفية قضية نافالني
lebanon 24
22/02/2021 20:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

عقوبات

روسيا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2021-02-22
19:30 | 2021-02-22
19:08 | 2021-02-22
19:00 | 2021-02-22
18:00 | 2021-02-22
17:00 | 2021-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website