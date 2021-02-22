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عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين روس
Lebanon 24
22-02-2021
|
17:30
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اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، على فرض عقوبات على 4 مسؤولين روس بارزين على خلفية "قمع" المعارض أليكسي نافالني وأنصاره، كما قال ديبلوماسيون.
ولم يعط الديبلوماسيون أي تفاصيل عن أسماء المسؤولين الذين سيستهدفون بـ"تجميد أصولهم وحظر السفر".
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عقوبات
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