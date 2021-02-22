الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين روس

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، على فرض عقوبات على 4 مسؤولين روس بارزين على خلفية "قمع" المعارض أليكسي نافالني وأنصاره، كما قال ديبلوماسيون.



ولم يعط الديبلوماسيون أي تفاصيل عن أسماء المسؤولين الذين سيستهدفون بـ"تجميد أصولهم وحظر السفر".