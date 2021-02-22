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عربي-دولي
إنقاذ 60 مهاجرا في كاليه
Lebanon 24
22-02-2021
|
19:30
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أعلنت السلطات الفرنسية الاثنين إنقاذ 60 مهاجرا بينهم نساء وأطفال، كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل البريطانية في قوارب.
وقامت سفينة دورية تابعة للبحرية الوطنية بإنقاذ 27 شخصا تعطل محرك الزورق الذين كانوا على متنه على بعد 13 كلم شمال كاليه، وفقا لبيان المديرية البحرية للمانش وبحر الشمال.
وبعيد ذلك أرسل زورق آخر طرأ عطل على محركه على بعد 15 كلم شمال اسكاليس نداء استغاثة، وتم إنقاذ 33 شخصا بواسطة زورق سريع تابع لقوات الدرك البحري وسفينة دورية من البحرية.
ونقلوا جميعا سالمين إلى كاليه، حيث سلموا لفرق الاطفاء وشرطة الحدود.
ومنذ نهاية 2018 تتضاعف عمليات عبور المانش بصورة غير مشروعة لمهاجرين يسعون للوصول إلى بريطانيا رغم التحذيرات المتكررة من السلطات التي تشدد على المخاطر الناجمة عن كثافة الملاحة والتيارات القوية ودرجات حرارة المياه المتدنية.
وفي 2020 تم تسجيل أكثر من 9500 محاولة عبور من هذا النوع، أي أربع مرات أكثر من عام 2019 وفقًا لتقرير صادر عن المديرية البحرية.
ولقي ستة أشخاص مصرعهم وفقد ثلاثة، بعد أن قضى أربعة أشخاص في 2019.
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