عربي-دولي

إنقاذ 60 مهاجرا في كاليه

Lebanon 24
22-02-2021 | 19:30
A-
A+
Doc-P-796356-637496181301069089.jpg
Doc-P-796356-637496181301069089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات الفرنسية الاثنين إنقاذ 60 مهاجرا بينهم نساء وأطفال، كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل البريطانية في قوارب.


وقامت سفينة دورية تابعة للبحرية الوطنية بإنقاذ 27 شخصا تعطل محرك الزورق الذين كانوا على متنه على بعد 13 كلم شمال كاليه، وفقا لبيان المديرية البحرية للمانش وبحر الشمال.

وبعيد ذلك أرسل زورق آخر طرأ عطل على محركه على بعد 15 كلم شمال اسكاليس نداء استغاثة، وتم إنقاذ 33 شخصا بواسطة زورق سريع تابع لقوات الدرك البحري وسفينة دورية من البحرية.

ونقلوا جميعا سالمين إلى كاليه، حيث سلموا لفرق الاطفاء وشرطة الحدود.

ومنذ نهاية 2018 تتضاعف عمليات عبور المانش بصورة غير مشروعة لمهاجرين يسعون للوصول إلى بريطانيا رغم التحذيرات المتكررة من السلطات التي تشدد على المخاطر الناجمة عن كثافة الملاحة والتيارات القوية ودرجات حرارة المياه المتدنية.

وفي 2020 تم تسجيل أكثر من 9500 محاولة عبور من هذا النوع، أي أربع مرات أكثر من عام 2019 وفقًا لتقرير صادر عن المديرية البحرية.

ولقي ستة أشخاص مصرعهم وفقد ثلاثة، بعد أن قضى أربعة أشخاص في 2019.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:33 | 2021-02-22
23:30 | 2021-02-22
22:30 | 2021-02-22
22:00 | 2021-02-22
21:30 | 2021-02-22
21:30 | 2021-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website