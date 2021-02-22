عربي-دولي

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: الوضع النووي الإيراني "مقلق"

Lebanon 24
22-02-2021 | 22:00
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قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن الوضع النووي الإيراني "مقلق"، وفقا لما جاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين.

وجاء هذا التصريح خلال لقاء في بروكسل جمع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بزملائه من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التصريح أيضا تزامنا مع تأكيد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أن بلاده "يمكنها تطوير السلاح النووي لكنها لا تريد ذلك".

وقال خامنئي خلال اجتماع لخبراء القيادة بمشاركة رئيس البلاد، حسن روحاني، إن سقف تخصيب اليورانيوم في إيران ليس نسبة نقاء 20% وهو لن يبقى على هذا المستوى، مشددا: "قد نتخذ قرارا برفع التخصيب حتى درجة 60% وفقا لحاجات البلاد".
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