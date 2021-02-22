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عربي-دولي
قطر: ندعم الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا
Lebanon 24
22-02-2021
|
23:30
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أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقاء مع رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، نصر موسى الحريري، دعم قطر لجهود التسوية السياسية في سوريا.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن آل ثاني عقد اليوم الاثنين لقاء مع الحريري، الذي يزور حاليا قطر، حيث تم "استعراض علاقات التعاون الثنائي ومناقشة الشأن السوري".
وجدد آل ثاني، حسب البيان، "دعم دولة قطر الثابت للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية على أساس بيان جنيف الأول لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2254، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة أراضيه.
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