"لم تعد أولوية".. تصريح مثير للجدل للمفوضية الأوروبية عن سوريا

كشفت المفوضية الأوروبية عن وجود سببين أسهما حتى الآن بعرقلة الحل السياسي في سوريا، مجددة التأكيد على شرط وحيد للمساهمة بإعادة الإعمار في سوريا.وفي تصريح صادم أفادت المفوضية صباح اليوم الثلاثاء بأن سوريا لم تعد على سلم أولويات المجموعة الدولية، مشيرة إلى أن السبب الثاني في عرقلة الحل السياسي هو النظام السوري المستمر في تعطيل أي تقدم في مفاوضات اللجنة الدستورية.وأضافت، في تصريحها المتلفز الذي نقلته قناة العربية، أنها تجدد التأكيد على عدم الدخول في أي عملية إعادة إعمار دون انخراط النظام السوري بعملية سياسية جدية وفقا للقرار الدولي رقم 2254.وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها المفوضية الأوروبية عن إعاقة النظام السوري للحل السياسي في سوريا، أو شروطها، إلا أنها المرة الأولى التي تكشف عن تراجع أهمية القضية السورية بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة والمجموعة الدولية.