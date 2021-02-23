عربي-دولي

الخارجية اليمنية تدعو الأمم المتحدة لحمل الحوثيين على وقف "استهداف المدنيين"

Lebanon 24
23-02-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-796730-637497052663205015.jpg
Doc-P-796730-637497052663205015.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الأمم المتحدة إلى الضغط على جماعة "أنصار الله" الحوثية، لإيقاف عملياتها العسكرية في محافظة مأرب غربي اليمن.
 
وقال مبارك خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن الحوثيين "غير جادين في السلام وهجومهم العسكري في مأرب وقصفهم للمدنيين والنازحين في هذه المحافظة المسالمة يثبت أن قرارهم مرهون بيد النظام الإيراني".

وأضاف: "ندعو إلى الضغط على الحوثيين ليدركوا بأن العنف لا يولد إلا العنف، وأن القتل لا يولد إلا القتل، وأن وهم ونشوة القوة تتلاشى أمام إرادة وتصميم اليمنيين".

وأكد "التزام الحكومة اليمنية بمواصلة انخراطها الإيجابي في جهود إحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن".

من جانبه، عبر المبعوث الأممي عن "قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظة مأرب"، مؤكدا أن "التوصل الى حل سياسي يلبي طموحات اليمنيين عبر التفاوض وهو الحل لإنهاء الحرب في اليمن".

وتنفذ "أنصار الله" حملة عسكرية للتقدم واقتحام مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحتضن مقر وزارة الدفاع اليمنية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
22:01 | 2021-02-23
22:00 | 2021-02-23
21:30 | 2021-02-23
21:00 | 2021-02-23
20:30 | 2021-02-23
19:30 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website