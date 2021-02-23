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بلينكن لشكري: الولايات المتحدة قلقة من حالة حقوق الإنسان في مصر

Lebanon 24
23-02-2021 | 20:30
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أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري، سامح شكري، عن قلق الولايات المتحدة من حالة حقوق الإنسان في مصر وإمكانية شراء القاهرة مقاتلات روسية.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أصدرته الثلاثاء، أن بلينكن أجرى اليوم مكالمة مع شكري، حيث "شددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر، خاصة في مجال الأمن والتعاون الجاري في مكافحة الإرهاب، كما تبادلا الآراء بشأن قضايا إقليمية".

وأضاف البيان أن بلينكن "أعرب عن مباعث قلق من قضية حقوق الإنسان، التي شدد على أنها ستكون مركزية في العلاقات الأميركية المصرية، وكذلك من احتمال شراء مصر مقاتلات من نوع سو-35 من روسيا".

كما بحث وزيرا الخارجية الأميركي والمصري "دعم مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة في ليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط والتعاون في مكافحة الإرهاب في سيناء".   

وسبق أن أعلن شكري أن الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس، جو بايدن، لم توضح بعد لمصر مواقفها إزاء عدد من قضايا الإقليم، مشددا على أن العلاقات المصرية الأميركية وثيقة واستراتيجية منذ 4 عقود.
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