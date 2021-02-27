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حريق يلتهم الباصات في ولاية كاليفورنيا الأميركية (فيديو)

Lebanon 24
27-02-2021 | 11:00
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أفادت شبكة "abc news" الأميركية، اليوم السبت، عن اندلاع حريق ضخم في المنطقة الصناعية لمدينة كومبتون الواقعة في ولاية كاليفورنيا.
وذكرت أن سيارات إطفاء الولاية هرعت إلى المكان وتم نقل نحو 100 رجل طوارئ إلى المنطقة بسبب كثافة النيران.
 
وأشارت الشبكة الى أن "الحريق انتشر بسرعة في العديد من المحلات ودمر صفًا من الحافلات المتوقفة في مكان قريب، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان".

وتواصل حرائق الغابات التي باتت بين الأكبر تاريخ ولاية كاليفورنيا الأميركية، توسعها وتصبح أكثر تدميراً بمرور الوقت، ولا يبدو أن هناك نهاية تلوح في الأفق مع مكافحة خدمات الطوارئ في الاستجابة للكارثة.
المصدر: سبوتنيك
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