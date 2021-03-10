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وزير في المستشفى بعد تلقيه لقاح كورونا.. ومكتبه يكشف حالته

Lebanon 24
10-03-2021 | 10:30
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أعلن مكتب وزير الصحة الأسترالي، أمس الثلاثاء، انه من المتوقع أن يتعافى وزير الصحة، غريغ هنت، بشكل كامل، بعد دخوله المستشفى لإصابة مشتبه بها بعد يومين من تلقيه لقاح كورونا.

 

وقال مكتب هنت، في بيان إن الوزير سيبقى في المستشفى للمراقبة وسيتلقى المضادات الحيوية والسوائل، دون وصف أعراض المرض.

 

وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع أن يتعافى الوزير تماما" مضيفا أن "حالته لا تعتبر مرتبطة باللقاح".

 

وكان هنت البالغ 55 عاما نشر على "تويتر" ، أنه تلقى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي لقاح كورونا من شركة "AstraZeneca Plc".

Yesterday, Dr Vanessa Haller, aged care nurses Tracey, Thirza and Bec, clinic cleaner Derrick, Former Prime Minister Gillard, Professor Brendan Murphy and I had the privilege of being vaccinated against COVID-19 with the AstraZeneca vaccine. pic.twitter.com/wbITnvD0C7

 
 

وأصبح هنت ثالث عضو في الحكومة الفيدرالية الأسترالية، يتلقى اللقاح ضد كورونا، بعد المدعي العام، كريستيان بورتر، ووزيرة الدفاع، ليندا رينولدز.

المصدر: روسيا اليوم
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