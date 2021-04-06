عربي-دولي

العراق.. احباط مخطّط لاغتيال عناصر في "الحشد" والأجهزة الأمنية

Lebanon 24
06-04-2021 | 15:00
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخطط "إرهابي" لاغتيال عناصر في "هيئة الحشد الشعبي" والأجهزة الأمنية بمحافظة كركوك بشمال العراق.

وذكرت في بيان صحافي أنّه "بناء على توجيهات المراجع العليا بمتابعة العناصر الإرهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على إرهابيَيْن وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهما لعصابات "داعش" الإرهابية".

وأضافت، أن "الإرهابيين اعترفا من خلال التحقيقات الأولية معهما بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية العام الماضي عن طريق قيادي في "داعش" الإرهابي".


وأشارت، إلى أن "الإرهابيين كلفا بمراقبة بعض عناصر "الحشد الشعبي" والأجهزة الأمنية لغرض اغتيالهم وتصفيتهم، كما اعترفا بكسب وتجنيد الشباب الأحداث داخل مدينة كركوك".

 

 

المصدر: روسيا اليوم
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