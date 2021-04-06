عربي-دولي

قلق في الولايات المتحدة... هل يقاطع الانجيليون لقاح كورونا؟

Lebanon 24
06-04-2021 | 22:00
A-
A+
Doc-P-810348-637533375490740049.jpg
Doc-P-810348-637533375490740049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت صحيفة إندبندنت إن هناك شكوكا عميقة بين الإنجيليين البيض في الولايات المتحدة، بشأن أخذ اللقاحات، الأمر الذي ربما يعيق مسألة محاربة فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس المؤتمر المعمداني الجنوبي، "جي دي غريير"، وهو أكبر طائفة إنجيلية في أميركا، نشر صورته على فيسبوك الأسبوع الماضي، خلال حصوله على لقاح كورونا، ورغم الإعجابات العديدة التي حصدها، فإن العديد من الإنجيليين هاجموه.

وسخر المهاجمون مما إذا كان المصلون سيحتاجون إلى جواز سفر لدخول كنيسة القمة في دورهام بولاية نورث كارولاينا حيث يعمل القس غريير، في حين صور آخرون اللقاحات على أنها شيطانية وغير آمنة، واتهم البعض القسيس بأنه متواطئ في الدعاية الحكومية للحصول على اللقاح.

ولفتت الصحيفة إلى أن الانقسام الكبير، كشف بشكل متزايد إضافة إلى استطلاعات الرأي، عن الشك المنتشر في أوساط الإنجيليين البيض أكثر من أي كتلة رئيسية من الأميركيين بشأن اللقاحات.

وفي استطلاع أجراه مركز Associated Press-NORC لأبحاث الشؤون العامة في آذار، قال 40 بالمئة من البروتستانت الإنجيليين البيض، إنهم لن يأخذوا اللقاح على الأرجح، مقارنة بـ 25 بالمئة من جميع الأميركيين، و 28 بالمئة من البروتستانت من البيض و27 بالمئة من غير البيض البروتستانت.

وأثارت النتائج القلق حتى داخل الأوساط الإنجيلية. خاصة الرابطة الوطنية للإنجيليين، التي تمثل أكثر من 45,000 كنيسة محلية، وهي جزء من تحالف جديد سيعمل مع وسائل الإعلام ويوزع رسائل عامة لبناء الثقة لدى الإنجيليين الحذرين.

وقال كورتيس تشانغ، القس والمبشر السابق الذي أسس موقع "المسيحيون واللقاح"، وهو حجر الزاوية للمبادرة الجديدة: "يشكل الإنجيليون البيض ما يقدر بنحو 20 بالمئة من سكان الولايات المتحدة، ومقاومة التلقيح ستؤدي بشكل خطير إلى الجهود المبذولة لتشكيل مناعة القطيع".

وأشارت الصحيفة إلى أن "بعض المسيحيين، يفضلون ترك مصيرهم بيد الله على أخذ اللقاح".

ونقلت عن أحد أتباع الكنيسة الإنجيلية قوله: "سنمر بأوقات من التجارب، وكل أنواع الأشياء الفظيعة، لكننا ما زلنا نعرف إلى أين نحن ذاهبون في النهاية، والسماء أفضل بكثير من هنا على الأرض. لماذا نحارب الرحيل من هنا؟".
المصدر: عربي21
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2021-04-06
22:30 | 2021-04-06
22:19 | 2021-04-06
22:02 | 2021-04-06
21:30 | 2021-04-06
21:00 | 2021-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website