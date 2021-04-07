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الجيش الصيني: الولايات المتحدة تدمر استقرار المنطقة

Lebanon 24
07-04-2021 | 18:00
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اتهم الجيش الصيني، الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات من شأنها "توجيه رسالة خاطئة وتدمر الاستقرار في المنطقة".

وأفاد الموقع الإلكتروني "أمد"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الاتهام الصيني يأتي على خلفية دخول حاملة طائرات أميركية وسفن تابعة لها إلى بحر الصين الجنوبي. 

وذكرت القيادة الشرقية للقوات المسلحة الصينية، في بيان لها، اليوم، أن جيش البلاد تابع تحركات المدمرة الأميركية "USS John McCain" خلال مرورها عبر مضيق تايوان، مشددا على أن "الصين تعارض بشدة إجراءات الولايات المتحدة، التي تثير بالتعمد حالة من التوتر وتنتهك السلام والاستقرار الإقليميين".

واعتبر الجيش الصيني في بيانه أن تحركات الولايات المتحدة "مثَّلت رسالة خاطئة وأضرت بالاستقرار في المنطقة".

ويشار إلى أن الجيش الأميركي قد أعلن، الأحد الماضي، أن مجموعة حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" دخلت بحر الصين الجنوبي لتعزيز "حرية البحار"، وذلك في وقت يثير فيه التوتر بين الصين وتايوان قلقا بواشنطن.

ولفتت البحرية الأميركية إلى أن المدمرة "USS John McCain" عبرت مضيق تايوان في إجراء "روتيني".
المصدر: سبوتنيك
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