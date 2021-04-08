كوريا الجنوبية.. استقالة جماعية لقادة الحزب الحاكم

قرر قادة "الحزب الديمقراطي" الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، الاستقالة بشكل جماعي لتحمل المسؤولية عن الهزيمة المفاجئة في الانتخابات التكميلية الأخيرة.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فقد أعلن النائب البرلماني، كيم تيه-نيون، القائم بأعمال رئيس "الحزب الديمقراطي" وزعيم الكتلة البرلمانية له، القرار في أعقاب اجتماع طارئ لجميع النواب البرلمانيين في "الحزب الديمقراطي".
وعقب هذه النتيجة، صرّح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، اليوم الخميس، بأنّه يرى هزيمة حزبه في الانتخابات يوم أمس بمثابة "توبيخ" من الشعب.