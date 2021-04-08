كوريا الجنوبية.. استقالة جماعية لقادة الحزب الحاكم

قرر قادة "الحزب الديمقراطي" الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، الاستقالة بشكل جماعي لتحمل المسؤولية عن الهزيمة المفاجئة في الانتخابات التكميلية الأخيرة.



وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فقد أعلن النائب البرلماني، كيم تيه-نيون، القائم بأعمال رئيس "الحزب الديمقراطي" وزعيم الكتلة البرلمانية له، القرار في أعقاب اجتماع طارئ لجميع النواب البرلمانيين في "الحزب الديمقراطي".



وقال إنّ "الحزب سيجري انتخابات لاختيار رئيس للحزب وزعيم للكتلة البرلمانية جديدين في أقرب وقت ممكن".وذكر أنّه "خلال الانتخابات هذه المرة، كلف الناس الحزب الديمقراطي بالعديد من المهام"، ووعد ببذل جهود شاملة للابتكار.ووفقاً لـ"يونهاب"، فقد عانى الحزب الذي يضم 174 عضواً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 مقعداً، من هزيمة ساحقة في الانتخابات التكميلية لاختيار عمدتي سيئول وبوسان، والتي أجريت يوم أمس الأربعاء.

وعقب هذه النتيجة، صرّح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، اليوم الخميس، بأنّه يرى هزيمة حزبه في الانتخابات يوم أمس بمثابة "توبيخ" من الشعب.



وقال إنه سيضطلع بواجباته "بتواضع وإحساس كبير بالمسؤولية"، وفقا لما قاله المتحدث باسم "البيت الأزرق" كانغ مين-سوك.ونقل عن مون قوله إنه سيركز على مجهودات "تلبية طلبات الشعب الملحة"، بما يشمل تخطي جائحة "كورونا"، وإحياء الاقتصاد، ودفع استقرار سبل العيش وسوق الإسكان واستئصال الفساد.