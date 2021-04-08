عربي-دولي

البرلمان العربي متفائل.. والسبب قرار أميركي بشأن الفلسطينيين

Lebanon 24
08-04-2021 | 14:19
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رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بـ"قرار الإدارة الأميركية استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وكذلك استئناف التمويل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الأونروا".

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تفاؤله بـ"هذه الخطوة لكونها تعبر عن تغيير في موقف الإدارة الأميركية الجديدة عن سابقتها التي اتخذت الكثير من القرارات والإجراءات التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني".

وأبرز "ضرورة تقديم الدعم اللازم الى وكالة "الأونروا" للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني والمساعدة في توفير الحاجات الضرورية للشعب الفلسطيني، فهي تقدم خدماتها الحيوية لأكثر من 5,5 ملايين لاجئ فلسطيني.

وحذر من "خطورة أي محاولات لاستهداف "الأونروا" او تقليص دورها"، مثنيا على ما تقدمه الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الدول العربية التي دعمت موازنة الوكالة.

وقال إن "هذا أكد الإصرار العربي للحفاظ عليها حفاظا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في الحياة".
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