مصر.. السجن المؤبد للقائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان، محمود عزت، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
وكانت محكمة الجنايات قد قضت عام 2015، بإعدام 4 متهمين والسجن المؤبد لـ14 آخرين، في قضية أحداث مكتب الإرشاد، من بينهم المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع، ونائبه خيري الشاطر، ومحمود عزت.
ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة "الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة، والتخطيط لارتكاب الجريمة، إذ قام المتهمون المتواجدون بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا، قاصدين إزهاق أرواحهم".