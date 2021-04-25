عربي-دولي

ظريف: "اكتناز اللقاحات يساوي القتل الجماعي"!

Lebanon 24
25-04-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-816476-637549413766370391.jpg
Doc-P-816476-637549413766370391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الدول التي تدخر لقاحات "كورونا" لنفسها، وخصوصاً الولايات المتحدة، بأنها تمارس "قتلاً جماعياً" بحقّ الشعوب.

وقال ظريف في تغريدة له باللغة الإنكليزية عبر صفحته الخاصة على "تويتر" إنّه "كان ينبغي أن يكون لوباء كورونا العالمي استجابة تطعيم عالمية، لكن كثيرين تُركوا لتدبر أمورهم بأنفسهم، سواء بسبب العقوبات والإرهاب الطبي ضد الإيرانيين، أو بدافع الحقد تجاه الفلسطينيين".


وأضاف ظريف: "الولايات المتحدة لديها فائض من اللقاحات".

وختم ظريف تغريدته بوسم "اكتناز اللقاحات يساوي القتل الجماعي".

Global COVID-19 pandemic should've had a global vaccination response.

But many have been left to fend for themselves, whether due to sanctions & #MedicalTerrorism against Iranians, or out of malice toward Palestinians.


US has a vaccine surplus. #VaccineHording = #MassMurder

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2021-04-25
15:00 | 2021-04-25
14:53 | 2021-04-25
14:34 | 2021-04-25
14:30 | 2021-04-25
14:00 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website