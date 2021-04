صحيفة أميركية تكشف أسرار سلاح استراتيجي إيراني فعال في مياه الخليج (فيديو)

تحدثت صحيفة أميركية بشكل مفصل عن أحد الأسلحة الإيرانية الاستراتيجية، مؤكدة فعالية هذا السلاح في مياه الخليج العربي.

وأكدت صحيفة "ناشيونال انترست" الأميركية، في مقال مفصل امتلاك إيران سلاح فعال جدا يثبت أنها "خصم خطير في الخليج العربي والمياه الضحلة".

وأكدت الصحيفة استمرار إيران ببذل جهود كبيرة لإنتاج غواصات محليا بالإضافة إلى تسليحها ذاتيا بهدف التحول إلى "قوة مكتفية ذاتيا".

ونوهت الصحيفة إلى أن إيران كانت تسعى لشن حرب دفاعية بحرية (كر وفر) بالاعتماد على أسطول كبير من الزوارق البحرية الهجومية السريعة تحمل صواريخ هجومية مضادة للسفن على متنها، بهدف إغلاق مضيق هرمز، بحسب المصدر.

واعتبرت الصحيفة أن إيران تدعم استراتيجيتها هذه عن طريق 21 غواصة بحرية من فئة "الغدير" بوزن 120 طنا قادرة على التحرك بسرعة 11 عقدة بحرية (13 ميلا في الساعة).

Iranian Fateh class submarine in periscope depth during recent Iranian Navy exercise in the Gulf of Oman, January 2021. pic.twitter.com/vr0lT4tukj

— Mehdi H. (@mhmiranusa) February 6, 2021

المناورة في مياه الخليج

وبينت الصحيفة أن هذه الغواصة مناسبة جدا للمياه الضحلة في الخليج لأن التداخل من المياه الضحلة الصخرية وحركة الأمواج الصاخبة تقلل من نطاقات كشفها عن طريق السونار.

بالإضافة إلى ذلك تمتلك إيران، بحسب المصدر، 3 ثلاث غواصات تعمل بالديزل والكهرباء أكبر بكثير وبقدرة قتالية عالية اشترتها من روسيا في حقبة التسعينيات، يمكنها "التجول بشكل مريح في مياه المحيط الهندي".

وقبل أربع سنوات، أطلقت إيران أيضًا غواصة محلية الصنع من طراز "فاتح"، وبرغم افتقارها لبعض الميزات الحديثة، مثل الصواريخ المضادة للسفن أو نظام الدفع الجوي المستقل الهادئ، لكن يجب أخذها بالحسبان.

ويبلغ طول "الفاتح" (شبه الثقيلة) ما بين 40 إلى 48 مترا، وتزيح نحو 600 طن، وتحتوي على 4 أنابيب طوربيد مقوسة مع مجموعة سونار دائرية اسفل الأنابيب.

وتعمل الغواصة على عمق 200 متر تحت سطح الماء، وتعتبر أكثر من كافية في مياه الخليج، وتبلغ سرعتها من ستة عشر إلى ستة وعشرين ميلًا في الساعة، ويمكنها العمل لمدة 5 أسابيع في البحر على مدى يصل إلى 3100 ميل، مما يمنحها القدرة على "تحمل مغامرات بعيدة تتخطى الخليج العربي".