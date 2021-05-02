عربي-دولي

‏كوريا الشمالية تُهدّد: استمرار واشنطن في معاداة بيونغ يانغ سيعرضها للأذى

Lebanon 24
02-05-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-818704-637555423122215679.jpg
Doc-P-818704-637555423122215679.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توعدت حكومة كوريا الشمالية الولايات المتحدة بأنها "ستتأذى" في حال إقدام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على استفزاز بيونغ يانغ، محذرة إياها من اتباع سياسات الحرب الباردة.

وصرحت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نشرته مساء أمس السبت "وكالة الأنباء المركزية الكورية" الرسمية في البلاد، أن كلمة بايدن، التي وصف فيها كوريا الشمالية بـ"التهديد الخطير"، وتعليقات فريقه حول قضية حقوق الإنسان فيها "لا يمكن التسامح معها"، بحسب "رويترز".

واعتبر بيان الخارجية الكورية الشمالية أن الأحاديث حول الدبلوماسية ليست إلا وسيلة للتستر على نية "مواصلة السياسة العدائية".


وأشارت الوزارة إلى أن "الولايات المتحدة ستواجه أزمة ستزيد سوءا في حال اتباعها سياسات الحرب الباردة" تجاه كوريا الشمالية، مشددة: "الولايات المتحدة عليها أن تفهم أنها ستتأذى في حال إقدامها على استفزازنا".

والخميس الماضي، تعهد بادين بمواجهة كوريا الشمالية، قائلا في خطاب له أمام الكونغرس: "فيما يتعلق بالبرامج النووية لإيران و كوريا الشمالية، اللتان تشكلان تهديدا خطيرا لأمن أميركا وأمن العالم، سنعمل عن كثب مع حلفائنا لمواجهة التهديدات التي يمثلها كلا البلدين من خلال الدبلوماسية والاحتواء القوي".

يشار إلى أن إدارة بايدن ما تزال تجري ما تسميه "مراجعة شاملة" لسياستها تجاه كوريا الشمالية، والتي تقول إنها سوف تؤدي إلى نهج جديد منسق لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-05-02
16:00 | 2021-05-02
15:30 | 2021-05-02
15:07 | 2021-05-02
15:00 | 2021-05-02
14:30 | 2021-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website