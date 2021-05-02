‏كوريا الشمالية تُهدّد: استمرار واشنطن في معاداة بيونغ يانغ سيعرضها للأذى

توعدت حكومة كوريا الشمالية الولايات المتحدة بأنها "ستتأذى" في حال إقدام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على استفزاز بيونغ يانغ، محذرة إياها من اتباع سياسات الحرب الباردة.
وصرحت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نشرته مساء أمس السبت "وكالة الأنباء المركزية الكورية" الرسمية في البلاد، أن كلمة بايدن، التي وصف فيها كوريا الشمالية بـ"التهديد الخطير"، وتعليقات فريقه حول قضية حقوق الإنسان فيها "لا يمكن التسامح معها"، بحسب "رويترز".
واعتبر بيان الخارجية الكورية الشمالية أن الأحاديث حول الدبلوماسية ليست إلا وسيلة للتستر على نية "مواصلة السياسة العدائية".