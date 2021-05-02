عربي-دولي

عداد كورونا في روسيا يرتفع... اليكم الارقام

Lebanon 24
02-05-2021 | 10:30
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أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 8697 إصابة جديدة بفيروس كورونا و342 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيانه اليومي، بأن إجمالي حصيلة الإصابات في روسيا وصلت إلى 4 ملايين و823255، منها 110862 حالة وفاة منذ بداية تفشي الجائحة.

وبتماثل 7339 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، ارتفع مجموع المتعافين إلى 4 ملايين و443922 شخصا.

وسجلت العاصمة موسكو 2699 إصابة جديدة بالفيروس و54 وفاة، فيما تعافى 1617 شخصا.

المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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