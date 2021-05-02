عربي-دولي

تركيا.. القبض على قيادي في "داعش" كان على علاقة بالبغدادي

Lebanon 24
02-05-2021 | 15:30
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ألقت قوات الأمن التركية في مدينة إسطنبول، القبض على شخص أجنبي يعتقد أنه كان على علاقة بالزعيم السابق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية القول اليوم الأحد، إن عناصر جهاز الاستخبارات التركي نفذت عملية للكشف والقبض على مشتبهين مرتبطين بالتنظيم وقاتلوا في مناطق الاشتباكات.

وأوضحت أن الاستخبارات التركية تمكنت من رصد شخص أجنبي تواجد في مناطق الاشتباكات خلال 2014، وقدّم تدريبات عسكرية داخل تنظيم داعش، وتولى مهام قيادية في التنظيم، وتحرك مع ما يسمون بأمراء رفيعين داخل هيئة اتخاذ القرار بالتنظيم.

وذكرت أن التحريات أظهرت أن الشخص الأجنبي تولى دوراً في عبور أبو بكر البغدادي إلى مناطق آمنة في سوريا، قبل مقتل الأخير بضربة أمريكية في منطقة إدلب عام 2019.

وأشارت المصادر إلى أن الشخص كان مستمراً في التواصل مع أعضاء التنظيم في مناطق الاشتباكات.

ولفتت إلى أنه جرى القبض عليه الأربعاء الماضي، في عملية بمنطقة أتاشهير بالشق الآسيوي من إسطنبول، مؤكدة استمرار التحقيق معه في مديرية شرطة إسطنبول.

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