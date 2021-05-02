محادثات تشكيل الحكومة الإسرائيلية تتوقف.. صحيفة تكشف السبب

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد، أن المفاوضات الخاصة بتشكيل الائتلاف الحكومي، سواء بين الأحزاب الموالية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أو تلك المعارضة له، قد توقفت في أعقاب حادث التدافع في جبل ميرون.

ومن المقرر أن ينتهي التفويض الممنوح لنتانياهو لتشكيل حكومته الجديدة بعد غد الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن أحد مساعدي نتانياهو القول إنه لن يطلب تمديداً لاستكمال مهمة تشكيل الائتلاف، وذلك نظراً لتوقف المفاوضات.

وكلف رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين في نيسان الماضي، نتانياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد انتخابات غير حاسمة كانت الرابعة في غضون عامين.

ولم تسفر نتائج الانتخابات التي جرت في 23 آذار عن فائز واضح، وظل الطيف السياسي في إسرائيل منقسماً بصورة عامة إلى قسمين، أحدهما موالٍ لنتانياهو والآخر يسعى للإطاحة به.

وتصدر حزب نتانياهو "ليكود" نتائج الانتخابات بالحصول على 30 مقعداً، في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، تلاه حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد، الذي استبعد التحالف مع ليكود، وحصل على 17 مقعداً، وفي المرتبة الثالثة جاء حزب "شاس" الديني المحافظ بالحصول على تسعة مقاعد.