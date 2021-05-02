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هجوم غير مسبوق من خامنئي على ظريف... بماذا اتهمه؟

Lebanon 24
02-05-2021 | 11:45
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أعرب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، استنكاره لما ورد في التسجيل المسرب لوزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، والذي أثار لغطا سياسيا واسعا الأسبوع الماضي.

وقال خامنئي إن حديث ظريف الذي انتقد فيه قائد فيلق القدس الجنرال الراحل قاسم سليماني، "خطأ ولا يجب أن يصدر عن مسؤول كبير"، مشددا على أنه لا ينبغي التحدث من منطلق رفض سياسات الدولة.

وأضاف خامنئي: "لا يجب الحديث بشيء مضر عن فيلق القدس أو شخص الجنرال قاسم سليماني، والحديث الذي صدر خطأ لا يجب أن يصدر من مسؤول كبير، وفيلق القدس هو العامل الأكثر تأثيرا في الدبلوماسية بغرب آسيا". وتابع: "لا يجب التحدث من منطلق رفض سياسات الدولة، مشددا على أن "القرار ليس لوزارة الخارجية ولكنها جهة تنفيذ للسياسات العليا".

وأشار إلى أن بعض المسؤولين أحاديثهم عبارة عن تكرار لكلام الولايات المتحدة المعادي لإيران، مضيفا أن الأميركيين والأوروبيين "يمنعون جيراننا من إقامة علاقات مع إيران".
المصدر: سبوتنيك
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