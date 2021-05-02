عربي-دولي

استهداف محيط مطار بغداد بصواريخ

Lebanon 24
02-05-2021 | 15:07
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سقط عدد من الصواريخ في محيط مطار بغداد الدولي في العراق، الذي تتمركز بالقرب منه وحدة من القوات الأميركية.

وبحسب ما أكده مصدر أمني، لوكالة سبوتنيك، فإن عددا من الصواريخ سقط في محيط مطار بغداد الدولي بالعراق، لافتا إلى أنه "لا معلومات عن خسائر بشرية او أضرار حتى اللحظة".
المصدر: سبوتنيك
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