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بالذكرى العاشرة لمقتل بن لادن.. هذا ما قاله بايدن

Lebanon 24
03-05-2021 | 01:30
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنها "لحظة لن ينساها أبدا"، وذلك تعليقا على الذكرى العاشرة لمقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي.

 

وتابع بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض أمس الأحد: "قبل عشر سنوات، انضممت إلى الرئيس أوباما وأعضاء فريق الأمن القومي لدينا، واحتشدوا في غرفة العمليات لمشاهدة جيشنا يحقق العدالة التي طال انتظارها لأسامة بن لادن.. إنها لحظة لن أنساها أبدًا"، وفقا لشبكة "فوكس نيوز".

 

وأضاف: "سنواصل مراقبة وإجهاد أي تهديد لنا ينشأ من أفغانستان. وسنعمل على مواجهة التهديدات الإرهابية لوطننا ومصالحنا بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم".

 

#NEW: President Joe Biden releases the following statement on the 10th Anniversary of the Osama bin Laden Raid. pic.twitter.com/Bdf690zGUN

 

وقتل زعيم تنظيم القاعدة الأسبق، أسامة بن لادن، فجر يوم الاثنين، الموافق الثاني من أيار 2011، في مدينة أبوت آباد الواقعة على بعد 120 كم عن إسلام أباد في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأميركية ونفذها الجيش الأميركي واستغرقت 40 دقيقة.

 

 

 

 

المصدر: سبوتنيك
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