الاتحاد الأوروبي يعتزم السماح بدخول المسافرين الملقحين من دول أخرى

اقترحت المفوضية الأوروبية السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي أقرها الاتحاد الأوروبي إلى دول التكتل، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأفادت المفوضية أنها "تقترح السماح بدخول ليس فقط الاشخاص المقبلين إلى الاتحاد الأوروبي من دول يعد الوضع الوبائي فيها جيدا، بل أيضا أولئك الذين تلقوا الجرعة الأخيرة الموصى بها من اللقاحات التي أقرها الاتحاد الأوروبي".