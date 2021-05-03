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الاستخبارات العراقية تقبض على "والي الفلوجة"

Lebanon 24
03-05-2021 | 11:00
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على "والي الفلوجة" خلال عملية استخباراتية، بالتعاون مع جهاز "الأسايش" - استخبارات إقليم كردستان العراق.

وذكرت الوكالة في بيان صحفي، أن "مفارزها تمكنت من القبض على الإرهابي المكنى (أبو علي الجميلي)، ما يسمى "والي الفلوجة" والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "الجميلي اعترف خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه إلى تنظم القاعدة عام 2005، وعمل ضمن الأوكار الخاصة بإيواء العناصر الإرهابية من الذين يحملون الجنسية العربية".
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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