الاستخبارات العراقية تقبض على "والي الفلوجة"

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على "والي الفلوجة" خلال عملية استخباراتية، بالتعاون مع جهاز "الأسايش" - استخبارات إقليم كردستان العراق.وذكرت الوكالة في بيان صحفي، أن "مفارزها تمكنت من القبض على الإرهابي المكنى (أبو علي الجميلي)، ما يسمى "والي الفلوجة" والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".وأضافت أن "الجميلي اعترف خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه إلى تنظم القاعدة عام 2005، وعمل ضمن الأوكار الخاصة بإيواء العناصر الإرهابية من الذين يحملون الجنسية العربية".