عربي-دولي

من نيويورك إلى تل أبيب... "قنبلة على متن طائرة" ومقاتلات اعتراضية

Lebanon 24
03-05-2021 | 11:30
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رافقت مقاتلات اعتراضية لأربع دول تابعة لحلف "الناتو"، طائرة "بوينغ" من طراز (787-9) انطلقت من مطار نيويورك في رحلة إلى الشرق الأوسط، بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة على متنها.

وتلقت السلطات الأميركية مكالمة هاتفية غامضة حذرت من وجود قنبلة على متن طائرة أقلعت من نيويورك في طريقها إلى تل أبيب في إسرائيل.


وأثناء تحليق الطائرة المسجلة بالرحلة التي حملت رمز "EL AL"، بتاريخ 29 نيسان من نيويورك إلى تل أبيب، تلقت السلطات الأميركية اتصالا من شخص غامض قال فيه: "هناك قنبلة على متن الطائرة... أنا أقول لكم... هناك قنبلة".

وبحسب صحيفة "onemileatatime"، اتخذ "الناتو" بعد هذا الاتصال الغامض قرارا سريعا بإرسال مقاتلات اعتراضية رافقت الطائرة.

ونوه المصدر إلى أن الطائرات المقاتلة قدّمت على التوالي من أربع دول في حالف "الناتو" التي دخلت الطائرة عبر أجوائها.

وأشار الموقع إلى أن المقاتلات الإسبانية رافقت الطائرة من إسبانيا إلى إيطاليا، ثم قامت المقاتلات الإيطالية بمرافقتها في الأجواء الإيطالية إلى اليونانية، لتقوم بعدها المقاتلات اليونانية بمرافقتها عبر المجال الجوي اليوناني.

وعندما دخلت الطائرة المجال الجوي القبرصي، قامت مقاتلات إسرائيلية بمرافقة الطائرة حتى وصولها بسلام إلى الأجواء الإسرائيلية وهبوطها في عملية استمرت حوالي 4 ساعات تقريبا.

I finally got it! Been waiting a long while to see El Al’s 787-9, 4X-EDF Retro Livery Dreamliner. Such a stunning paint scheme and a true salute to Aviation History. #Heathrow #Avgeek #aviation #elalisrael #elal #dreamliner @jonsiva_

“4X-EDF” pic.twitter.com/hxtxS6Lq9l

المصدر: سبوتنيك
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