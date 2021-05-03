من نيويورك إلى تل أبيب... "قنبلة على متن طائرة" ومقاتلات اعتراضية

رافقت مقاتلات اعتراضية لأربع دول تابعة لحلف "الناتو"، طائرة "بوينغ" من طراز (787-9) انطلقت من مطار نيويورك في رحلة إلى الشرق الأوسط، بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة على متنها.
وتلقت السلطات الأميركية مكالمة هاتفية غامضة حذرت من وجود قنبلة على متن طائرة أقلعت من نيويورك في طريقها إلى تل أبيب في إسرائيل.
I finally got it! Been waiting a long while to see El Al’s 787-9, 4X-EDF Retro Livery Dreamliner. Such a stunning paint scheme and a true salute to Aviation History. #Heathrow #Avgeek #aviation #elalisrael #elal #dreamliner @jonsiva_
“4X-EDF” pic.twitter.com/hxtxS6Lq9l
— J (@Aviation_jamie) April 29, 2021