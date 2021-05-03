وزيرة خارجية ليبيا: على تركيا التعاون لإنهاء وجود القوات الأجنبية بالبلاد

دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تركيا إلى التعاون لإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن "التعاون العسكري مع ليبيا تم بناء على طلب من الحكومة حينها". واضاف: "هناك محاولة للمساواة بين القوات التركية في ليبيا وأخرى غير شرعية".
وقالت وزارة الخارجية التركية، إن وفدا تركيا يضم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات وصل طرابلس اليوم.
وأضافت الخارجية التركية: "الوفد سيناقش مع الجانب الليبي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية"، على حد قولها.
الزيارة تأتي بعد زيارة قام بها الدبيبة إلى أنقرة الشهر الماضي، حيث التقى الرئيس التركي.