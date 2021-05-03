عربي-دولي

وزيرة خارجية ليبيا: على تركيا التعاون لإنهاء وجود القوات الأجنبية بالبلاد

Lebanon 24
03-05-2021 | 14:30
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دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تركيا إلى التعاون لإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن "التعاون العسكري مع ليبيا تم بناء على طلب من الحكومة حينها". واضاف: "هناك محاولة للمساواة بين القوات التركية في ليبيا وأخرى غير شرعية".


واكد دعم تركيا "للحكومة الليبية في تحقيق مطالب الشعبي الليبي"، مشيرا الى إجراء "مشاورات من أجل عودة الشركات التركية إلى ليبيا".

ويجري تشاووش أوغلو، الاثنين، مشاورات في العاصمة الليبية طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لبحث تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان العامة التركي يشار جولر، ورئيس الاستخبارات، إلى العاصمة طرابلس.

واستقبلهم رئيس الأركان المعين من فائز السراج محمد الحداد، وآمر منطقة طرابلس العسكرية عبدالباسط مروان، وآمر المنطقة الغربية أسامة جويلي، المعينين من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن وفدا تركيا يضم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات وصل طرابلس اليوم.

وأضافت الخارجية التركية: "الوفد سيناقش مع الجانب الليبي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية"، على حد قولها.

الزيارة تأتي بعد زيارة قام بها الدبيبة إلى أنقرة الشهر الماضي، حيث التقى الرئيس التركي.

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