عربي-دولي

ظهور السلالة الهندية في أكبر دولة مسلمة.. وتحذير قبل عيد الفطر

Lebanon 24
04-05-2021 | 00:30
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قال وزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي صادقين، إن إندونيسيا سجلت أول حالتي إصابة بالسلالة شديدة العدوى من كوفيد 19 التي ظهرت لأول مرة في الهند.

وأضاف الوزير في مؤتمر عبر الإنترنت: "يجب علينا احتواء هذه الحالات في بدايتها، إذ يوجد عدد قليل منها فقط".

وقال دوني موناردو، رئيس فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا في المؤتمر الصحفي نفسه، مخاطبا مواطنيه: "لا تسافروا إلى بلداتكم. لا تذهبوا لقضاء العطلة في بلداتكم. تحلوا بالصبر".

وتم تسجيل حالتي الإصابة بالسلالة الهندية التي تعرف باسم "بي.617.1" في العاصمة جاكرتا، بينما قال وزير الصحة إنه تم أيضا رصد السلالة الجنوب إفريقية في جزيرة بالي.

وحظرت السلطات في إندونيسيا، وهي أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان في العالم، السفر بين الأقاليم خلال عطلة عيد الفطر، للعام الثاني على التوالي، للحد من العدوى.

وفي الشهر الماضي أوقفت إندونيسيا، التي تحاول احتواء واحدة من أسوأ موجات تفشي كوفيد 19 في آسيا، إصدار تأشيرات الدخول لأي أجنبي زار الهند خلال 14 يوما من طلب التأشيرة.
المصدر: وكالات
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