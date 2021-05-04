وفاة موظفة بالسفارة السويسرية في إيران إثر سقوطها من ارتفاع شاهق

ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن موظفة كبيرة بالسفارة السويسرية في طهران توفيت اليوم إثر سقوطها من مبنى مرتفع تسكنه في شمال العاصمة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".ونقلت وكالة "أنباء الطلبة" الإيرانية شبه الرسمية عن متحدث باسم أجهزة الطوارئ قوله إن الموظفة تبلغ من العمر 51 عاما.واعلنت وكالة "أنباء العمال" الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن مراسلها ان "الموظفة هي ثاني أكبر مسؤول بالسفارة السويسرية وكانت تعيش في الطابق رقم 18 بالمبنى وذكرت أنها تبلغ من العمر 52 عاما".ولم يورد أي من التقريرين تفاصيل أخرى عن ملابسات وفاتها.