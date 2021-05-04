عربي-دولي

تصريحات جديدة.. كوريا الشمالية تشوّه صورة لقاحات كورونا

Lebanon 24
04-05-2021 | 13:00
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حذرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الثلاثاء، من احتمال خوض معركة طويلة ضد فيروس كورونا، معتبرة أنّ اللقاحات التي طورتها شركات الأدوية العالمية "ثبُت أنها لا تقدم الحل الناجع للعالم"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وحتى الآن، فإنّ الدولة المنعزلة لم تؤكد رسمياً أي حالات إصابة بـ"كورونا" لديها، إلا أنّ المسؤولين في كُوريا الجنوبية قالوا إنه لا يمكن استبعاد حدوث تفشٍ هناك، حيث كانت كوريا الشمالية ترتبط بعلاقات تجارة وسفر مع الصين قبل أن تغلق حدودها في أوائل هذا العام.

وادّعت صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في كُوريا الشمالية إن "الجائحة تزداد سوءاً على الرغم من تطوير لقاحات"، مشيرة إلى أن "الأوضاع في العديد من الدول تظهر بوضوح أن اللقاحات لم تكن قط الحل الناجع عالمياً"، على حد زعمها.

حث المواطنين على التأهب لجائحة ممتدة
كذلك، حثت السلطات في كوريا المواطنين على التأهب لجائحة ممتدة، واصفة الأمر بأنه "واقع حتمي" يتطلب جهوداً لتشديد إجراءات مكافحة الفيروس وتعزيز الولاء للزعيم كيم جونغ أون وحزبه.

وكان من المتوقع أن تحصل كوريا الشمالية على مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لـ"كورونا" بحلول النصف الأول من هذا العام عن طريق برنامج "كوفاكس" لتوزيع اللقاحات على الدول الأقلّ دخلاً، لكن الشحنة تأجلت بسبب نقص الإمدادات، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام عن ممثل منظمة الصحة العالمية في كوريا الشمالية، إدوين سالفادور.

وقال سالفادور إن "كوريا الشمالية تستكمل متطلبات الحصول على اللقاح"،  ولكن من دون الخوض في التفاصيل.
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